Деловая программа московского форума "Наследие" пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Деловая программа московского форума "Наследие" пройдет с 25 по 27 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов на пресс-конференции в среду.

"В этом году форум проходит уже в четвертый раз. В этом году количество студентов, которые работают в командах в рамках конкурсной программы, впервые превысило 100 человек. 2 октября мы дали старт их работе, а сам форум пройдет 25, 26 и 27 ноября. На протяжении всех трех дней будет организована прямая трансляция, благодаря которой все желающие смогут подключиться и послушать деловую программу, увидеть защиту конкурсных проектов, а также поучаствовать в фестивальном дне, который стал, пожалуй, главным нововведением этого года", - рассказал Емельянов.

Он добавил, что в ближайшее время на сайте форума откроется регистрация и появится подробная программа мероприятий.

В этом году за основу деловой программы были взяты пять главных трендов в области охраны культурного наследия, которые были выявлены в рамках международного исследования "Наследие в большом городе". По словам организаторов, этим и другим актуальным вопросами будут посвящены пленарное заседание и круглые столы. В них примут участие представители профессионального сообщества, органов власти, иностранные эксперты в области урбанистки и архитектуры и СМИ.

Кроме того, в рамках деловой программы пройдет презентация студенческих проектов, которые оценит жюри, состоящее из руководства и профессорского состава вузов-участников и экспертов, под председательством главы Мосгорнаследия. Команду, которая займет первое место, традиционно наградят в рамках церемонии "Московская реставрация - 2021" в декабре.

О форуме

Форум "Наследие" - образовательный проект Департамента культурного наследия города Москвы, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. Форум направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграцию исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

Форум состоит из трех частей: конкурсной, образовательной и деловой. В рамках конкурса, который начался 2 октября 2021 года, студенты столичных вузов готовят проекты реставрации и включения в жизнь мегаполиса ансамбля Московского императорского воспитательного дома - крупнейшего здания дореволюционного периода.