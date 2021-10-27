РЭО вложит 440 млн рублей в заводы по переработке отходов в ХМАО и Самарской области

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) вложит 270 миллионов рублей в модернизацию предприятия по обработке бытовых отходов в Самарской области и 170 миллионов рублей в строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает в среду пресс-служба РЭО.

"РЭО окажет финансирование в размере 270 миллионов рублей на первом этапе проекта, в рамках которого в Самарской области будет модернизирован объект по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 300 тысяч тонн. На втором этапе планируется строительство объекта по утилизации. Для финансирования проекта РЭО воспользуется мерой поддержки, которую нам одобрило правительство, - это облигационный заем", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил участие оператора в софинансировании проектов через выкуп облигационных займов. Проект в Самарской области поможет региону увеличить долю отходов, отправляемых на обработку на 60%. В результате доля отходов в области, проходящих обработку, составит 37% отходов, или 497 тысяч тонн. Всего в регионе ежегодно образуется около 1,3 миллиона тонн ТКО.

Также наблюдательный совет РЭО утвердил условия сделки, согласно которым оператор вложит 170 миллионов рублей в строительство нового мусороперерабатывающего комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе. Его мощность составит 35 тысяч тонн обработки твердых коммунальных отходов в год, половина будет направлена на утилизацию. Открыть завод планируется в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составит 750 миллионов рублей. Облигационный заем от РЭО рассчитан на 10 лет с процентной ставкой 3,375% годовых.

"После соглашения о намерении, которое мы подписали с инвестором в августе, последовало уже официальное решение. Таким образом новый комплекс стал первым инвестпроектом в Югре, который мы профинансируем. Мерой поддержки стал выкуп облигаций, который нам одобрило правительство. Всего РЭО вложит в завод 170 миллионов рублей. За последние несколько месяцев это уже третий проект, в финансировании которого приняла участие публично-правовой компании. Еще два - это заводы в Московской области с нашей долей участия 2,9 миллиарда рублей", - добавил Буцаев.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.