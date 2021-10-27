Создание комплексов аварийно-спасательного обеспечения повысит конкурентоспособность СМП

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Создание мобильных автономных морских комплексов аварийно-спасательного обеспечения позволит повысить эффективность и конкурентоспособность Северного морского пути (СМП) за счет доступности вертолетного и медицинского обеспечения, увеличения запасов топлива. Об этом сообщил в среду генеральный директор ООО "Арктические морские технологии" группы компаний "Альянс" Виктор Чугунов.

"В целях обеспечения эффективности аварийно-спасательного обеспечения как на трассе Севморпути, так и прилегающих береговых территорий, нами предлагается создать группировку четырех мобильных автономных морских комплексов аварийно-спасательного обеспечения, каждых из которых базируется на платформе одного многофункционального судна усиленного ледового класса, способного разместить на своем борту всю необходимую технику, оборудование, обеспечить их надежным функционированием", - сказал он в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По словам Чугунова, в настоящее время аварийно-спасательное обеспечение на трассе Севморпути от Новой Земли до Берингова пролива не позволяет полностью контролировать эту ситуацию в связи с недостаточным запасом топлива, воды и провизии, слабым вертолетным обеспечением, невозможностью нахождения спасенных на борту более одних суток, а также недостаточным медицинским обеспечением.

Создание четырех мобильных автономных морских комплексов аварийно-спасательного обеспечения, как отметил Чугунов, позволит увеличить запас топлива до 6 тыс. т, запас провизии и воды будет обеспечен на 120 суток. Кроме того, в них создадут полноценное вертолетное обеспечение с ангаром и двумя площадками для приема и возможной дозаправки еще двух вертолетов.

Он добавил, что в этих комплексах будут оказывать срочную первоочередную техническую помощь аварийным судам. Также предполагается создать большой медицинский блок со стационаром, операционной, соответствующим медперсоналом, способным оказывать срочную помощь как пострадавшим членам экипажа, так и пострадавшим на берегу.

Кроме того, гендиректор отметил, что один из комплексов может выполнять функции международного арктического научно-испытательного полигона аварийно-спасательной техники и технологий, что позволит повысить безопасность деятельности стран - участниц Арктического совета в Арктике.

О Северном морском пути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.