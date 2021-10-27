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Пандемия COVID-19

Титов предложил разработать технологию проверки QR-кодов без предъявления паспорта

Бизнес-омбудсмен также предложил признать в России иностранные вакцины для обеспечения работы въезжающих в страну трудовых мигрантов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил разработать технологии проверки QR-кодов у граждан при посещении общественных пространств без предъявления паспорта. Об этом он сообщил в среду на совещании с региональными бизнес-омбудсменами.

"Должна быть выработана единая технология проверки QR-кодов с возможностью идентификации человека без паспорта. Потому что сверять код с паспортом - это прошлый век. Хотелось бы, чтобы все личные данные человека уже были заведены в QR-код", - отметил Титов.

Он также предложил признать в России иностранные вакцины для обеспечения работы въезжающих в страну трудовых мигрантов. "Иностранцам, которые приезжают в Россию, важно, чтобы здесь принимали их сертификаты", - заключил бизнес-омбудсмен.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия COVID-19
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