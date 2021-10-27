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Bloomberg: генеральный директор McLaren покинул пост

По данным агентства, до назначения нового главы техническими вопросами займется неисполнительный директор компании Майкл Махт

ТАСС, 27 октября. Глава британской автомобилестроительной компании McLaren Майк Флюитт уходит в отставку после восьми лет руководства компанией. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Предполагается, что McLaren сообщит об отставке Флюитта позже в среду. До назначения нового главы техническими вопросами займется неисполнительный директор компании Майкл Махт, в то время как председатель правления Пол Уолш будет отвечать за продажи, маркетинг и связи с общественностью.

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