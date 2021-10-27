Обучающий онлайн-курс для бизнеса по работе с маркетплейсами проведут в Москве

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Москвы запускают на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru специальный образовательный проект, посвященный работе с маркетплейсами. Обучение начнется с онлайн-конференции "Маркетплейсы-2021", которая состоится 28 октября, сообщила в среду ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Участники конференции узнают, как лучше использовать возможности маркетплейсов для развития своего бизнеса. Столичным предпринимателям расскажут о мерах поддержки со стороны города при работе с торговыми площадками, в том числе о возможности компенсировать часть расходов на онлайн-продвижение, что особенно актуально в условиях пандемии", - сказала она.

Обучение продолжит онлайн-курс "Маркетплейсы. От закупки до первой продажи". Он начнется 9 ноября и будет состоять из четырех вебинаров, на которых пойдет речь о нюансах работы и реализации продукта через различные маркетплейсы, поиске новых перспективных ниш и многом другом. Все мероприятия бесплатные.

"На сегодняшний день формат маркетплейса считается самым актуальным в мировой интернет-торговле. По данным исследования аналитического агентства Data Insight, в 2020 году 89% предпринимателей увеличили свой оборот на таких площадках", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Первый вебинар "Создание карточки товара и ее продвижение" пройдет 9 ноября. Его посвятят началу работы с маркетплейсами. Слушатели узнают, как создать эффективную карточку товара и сделать первые шаги в продвижении. На втором занятии "Вопросы логистики" 11 ноября участникам расскажут об отгрузке, упаковке и маркировке товаров. В ходе третьего вебинара "Налоги и учет для маркетплейсов с нуля" 15 ноября предприниматели изучат тонкости учета доходов и расходов, познакомятся с особенностями различных налоговых систем, которые необходимо учитывать. Четвертое занятие "Как правильно привозить импортные товары для продажи на маркетплейсах" 17 ноября посвятят работе с товарами иностранных производителей. Участники узнают, с чего начинать взаимодействие с зарубежными поставщиками, как сертифицировать товары, а также изучат специфику их доставки.

Можно послушать как весь курс целиком, так и выбрать его отдельное направление. Для участия необходимо зарегистрироваться в разделе "Обучающие мероприятия" на портале малого бизнеса Москвы.