Более 8 млрд рублей потратят на развитие общественного транспорта Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют потратить 8,6 млрд рублей на муниципальную программу по развитию общественного транспорта и обеспечению безопасности дорожного движения в городе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии в среду.

"Муниципальная программа "Развитие системы общественного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2022-2026 годы"; <...> Общий объем финансирования программы - 8 649 538 тыс. рублей", - говорится в документе.

Как уточняется в постановлении, средства на программу планируется выделить из федерального, областного и городского бюджетов. Часть средств направят на обновление подвижного состава наземного общественного транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", приобретение транспортных средств, в том числе финансовую аренду, ремонт дорог и обустройство необходимой инфраструктуры.

Власти города ожидают, что программа позволит добиться повышения привлекательности транспорта общего пользования, роста пассажиропотока, сокращения числа людей, погибших в ДТП, и повышения комфорта и удобства во время использования транспорта.