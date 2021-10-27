Власти Приамурья готовы проводить международную часть ВЭФ на своей территории

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 октября. /ТАСС/. Амурская область может стать площадкой для проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), но для определенных локальных выездных сессий. Например, международных, чему способствует географическое положение - граница с Китаем через реку Амур, сообщил журналистам губернатор региона Василий Орлов.

Вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству России по развитию Дальнего Востока и Арктики и главам регионов начать подготовку к VII Восточному экономическому форуму. Так же он затронул вопрос о месте проведения форума.

"Благовещенск так расположен географически, что надо сделать центром взаимоотношения России и Китая. Мы эти сессии можем проводить и на российском берегу, и на китайском берегу <…> В будущем и сейчас это можно по ВКС делать. Это удачная площадка для российско-китайских взаимоотношений", - сказал Орлов.

Он привел в пример международный фестиваль "Российско-китайская ярмарка культуры и искусства", который между двумя странами проводится на протяжении 11 лет, он был отменен только в 2020 году в связи с пандемией. В 2021 году мероприятие провели в Благовещенске без участия китайской делегации, с прямыми включениями из Китая.

"Технически мы готовы к проведению выездных сессий: есть площадки, переводчики, опыт работы с китайцами. Это не ВЭФ, но локальную часть мы готовы проводить", - заключил Орлов.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.

О ВЭФ

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.