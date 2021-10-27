В Думе считают возможной сертификацию "Северного потока - 2" в декабре-январе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Завершение процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2", которая позволит начать поставки по нему, возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года - января 2022 года", - отметил он.

При этом Завальный подчеркнул, что оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран - не членов Евросоюза, может затянуть процесс.

Однако запуск "Северного потока - 2" однозначно улучшит ситуацию с газоснабжением Европы, считает Завальный. "Потому что "Северный поток - 2" - это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через "Северный поток - 2" или "Северный поток - 1", - пояснил он.

В случае затягивания процесса сертификации пострадают в первую очередь европейская энергобезопасность и европейские потребители, отметил глава профильного комитета Госдумы. Он напомнил, что поставки газа по "Северному потоку - 2" могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.