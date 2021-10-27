Мосбиржа стала собственником платформы по торговле валютой NTPro

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московская биржа закрыла сделку по покупке 65,5% акций компании BierbaumPro AGm, которая является 100-процентным владельцем ООО "НТ Прогресс", разработчика и собственника платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка - NTPro. Таким образом, доля владения Московской биржи в BierbaumPro AG увеличилась с 29,5% до 95%, следует из сообщения пресс-службы торговой площадки.

Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов, а также сервисы для подключения более чем к 60 провайдерам валютной ликвидности. Среднедневной оборот платформы NTPro в 2021 году составляет порядка $7,5 млрд, добавили в компании.

"Использование технологий NTPro расширяет спектр возможностей для клиентов обеих компаний и позволяет им получить гибкие и современные торговые решения NTPro в области валютных операций в сочетании с клиринговыми и расчетными сервисами Московской биржи". Уже сегодня на базе технологий NTPro работает сервис Московской биржи "Линки с иностранными провайдерами ликвидности" на валютном рынке. Участники рынка могут заключать сделки спот с валютами G10 по ценам мирового OTC-рынка с расчетами через Национальный клиринговый центр", - также пояснили там.

Как отмечается в сообщении, в декабре Московская биржа планирует предоставить возможность клиринга внебиржевых сделок с предварительной проверкой обеспечения в НКЦ клиентам NTPro, что позволит использовать биржевое обеспечение для работы на OTC-рынке через платформу. В перспективе данный сервис планируется предоставлять и участникам других электронных платформ. Биржа рассчитывает на дальнейшее развитие платформы NTPro в тесном взаимодействии с нынешней командой.

5 марта 2020 года наблюдательный совет Московской биржи одобрил заключение соглашения, подразумевающего возможность приобретения миноритарного пакета акций компании BierbaumPro AG и дальнейшей поэтапной консолидации до 100% акций компании в течение трех лет. В июле 2020 года Московская биржа приобрела 17% акций BierbaumPro AG, в декабре 2020 года ее доля была увеличена до 24,99%, в начале октября 2021 года - до 29,5%.