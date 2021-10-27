Росатом почти втрое увеличил финансирование гидрографических исследований акватории СМП

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" увеличила ежегодное финансирование исследований в акватории Северного морского пути (СМП) почти в три раза, до 1,1 млрд рублей, сообщил в среду заместитель директора дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

"Важнейшая задача - гидрографические исследования в акватории СМП. Нам передано из Минтранса ФГУП "Гидрографическое предприятие". Мы серьезно увеличили объем финансирования для проведения этих исследований - с 400 млн рублей до 1 млрд 111 млн рублей ежегодно", - сказал он в ходе заседания совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

Кулинко отметил, что до 2025 года планируется проверить 425 км в акватории СМП, что позволит определить наиболее безопасные маршруты. "Нельзя сказать, что ничего не делалось, но многое не было сделано еще. Поэтому для того, чтобы хотя бы один рекомендованный маршрут сделать - основная наша задача, но и помимо этого, с учетом сложной ледовой обстановки, мы хотим, чтобы был ряд рекомендованных маршрутов, что позволяло бы капитанам судов в каждом конкретном месте определять, как им правильно и безопасно пройти", - добавил он.

ФГУП "Гидрографическое предприятие" осуществляет навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории Северного морского пути. Предприятие выступает заказчиком-застройщиком по объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории Севморпути.

О Северном морском пути

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.