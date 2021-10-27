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Сумма переводов физлиц через Систему быстрых платежей превысила 4,3 трлн рублей

По данным ЦБ, 37 млн человек совершили через нее переводы с момента запуска

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. С момента создания Системы быстрых платежей (СБП) 37 млн человек совершили через нее переводы в совокупности на сумму более 4,3 трлн рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вебинаре "Оплата через СБП: особенности и возможности", организованном регулятором и Национальной системой платежных карт (НСПК).

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"37 млн человек совершили за время работы системы (СБП) почти 910 млн переводов на общую сумму, превышающую 4,3 трлн рублей. И надо сказать, что динамика этих цифр очень значительная, внушительная: по сравнению только с началом этого года число пользователей увеличилось в 2,6 раза с начала года, количество переводов - в шесть раз, а сумма - в пять раз", - отметила Бакина.

Кроме того, глава департамента регулятора сообщила, что с начала 2021 года число физических лиц, которые хотя бы однажды оплатили товары или услуги через СБП, увеличилось десятикратно.

"Всего два с половиной, даже больше, миллиона человек совершили таким образом (через СБП C2B, оплата товаров и услуг гражданами - прим. ТАСС) оплату в количестве 6,4 млн платежей на общую сумму 32 млрд рублей. И тоже рост еще более стремительный, чем по переводам между гражданами, потому что число людей, которые хотя бы один раз попробовали оплатить через Систему быстрых платежей какие-то товары или услуги, с начала года выросло в 10 раз, а количество и сумма таких операций - почти в восемь раз", - сказала она.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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