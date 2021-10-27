Правительство к 1 ноября рассмотрит 50 проектов развития экономики от регионов СФО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа представили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко более 50 проектов для улучшения качества жизни и экономической ситуации. К 1 ноября Минэкономразвития РФ рассмотрит эти заявки, чтобы сформировать предложения по поддержке, лучшие проекты после защиты поможет реализовать правительство РФ, сообщили в пресс-службе Абрамченко.

"Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами должны к 1 ноября представить в правительство итоги рассмотрения заявок со стороны регионов и сформировать предложения по поддержке проектов. После предварительной проработки всех проектов предстоит их защита для утверждения списка, который будет реализован в рамках института кураторства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что регионы Сибири представили на совещании с вице-премьером свыше 50 проектов, которые позволят улучшить качество жизни граждан и экономическую ситуацию в регионах.

"Основное внимание уделили проектам, которые связаны с развитием новых производств, в том числе по направлениям переработки полезных ископаемых, глубокой переработки древесины, развитию сельского хозяйства, туризма и инфраструктуры. Важно, чтобы все инициативы были увязаны с достижением национальных целей развития, поставленных президентом", - приводятся в сообщении слова Абрамченко по итогам обсуждения проектов с регионами СФО.

Отмечается, что обсуждались, в частности, запуск особой экономической зоны "Авангард" в Омской области, создание кампуса мирового уровня на базе Новосибирского государственного университета, реализация проектов лесного хозяйства в Красноярском крае, республиках Алтай и Тыва. Томская область представила инвестпроект по глубокой переработке зерна, Иркутская область - по строительству завода полимеров. Алтайский край и Кемеровская область в числе прочих заявляли проекты по развитию туризма в горных районах.