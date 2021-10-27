Комитет Думы по безопасности проконтролирует расходование средств федерального бюджета

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции возьмет на себя контроль за исполнением федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба комитета.

"Комитет возьмет на контроль исполнение федерального бюджета и расходование средств. Депутаты намерены также обратить внимание на решение проблем финансирования долгостроя, административного давления на бизнес, выведения из серой зоны ряда отраслей экономики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с таким предложениям к коллегам обратился член комитета, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Мы только что провели встречи с министром финансов, все фракции. <...> У нас на фракции пришли к пониманию и приняли общее решение о том, что [нужно] взять на комитеты контроль за исполнением бюджета ежеквартально, не менее", - сказал он.

"Помните нашу историю вечную: проходит год, нам говорят, что триллион не освоен, мы начинаем [критиковать], но от этого уже не легче, год-то прошел. И вот каждый комитет сейчас ведет свою программу, мы больше здесь становимся погружены. И те поправки, которые мы в свое время вносили в Конституцию РФ, почему они так были важны: сегодня роль парламента увеличилась в плане воздействия на правительство, в том числе и по персоналиям", - добавил Васильев.

Глава комитета Василий Пискарев ответил согласием, отметив, что это даст "дополнительный авторитет комитету". "Мы начинаем заниматься такими вопросами, которыми мы никогда не занимались. Мы лишь занимались контролем за исполнением иных законов... но никогда не занимались контролем за исполнением бюджета. Это новая функция, которая вытекает напрямую из Конституции РФ", - заявил он.