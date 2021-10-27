Пилотирование сервиса b2b в Системе быстрых платежей начнется до конца 2021 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пилотирование сервиса переводов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми (b2b) в Системе быстрых платежей начнется до конца 2021 года, пока делать его обязательным не планируется. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе вебинара "Оплата через СБП: особенности и возможности", организованном регулятором и Национальной системой платежных карт.

"Не все сервисы, которые будут реализованы в последующем в Системе быстрых платежей, станут обязательными. Если говорить о сервисе b2b, мы пока не рассматриваем возможность установления его обязательным. У нас планируется до конца года завершить этот функционал и начать его пилотировать. Дальше мы будем смотреть с банками, насколько он востребован, насколько он удобен. И, собственно, банки дальше будут это реализовывать у себя уже самостоятельно", - сказала она.

При этом, сообщив о совместной разработке с Федеральным казначейством сервиса c2g (платежи физлиц в пользу государства - прим. ТАСС), Бакина отметила, что взаимодействие с бюджетом планируется сделать обязательным. "Сервис c2g мы реализовываем совместно с Федеральным казначейством, у нас пока это в работе. По предварительным нашим оценкам, взаимодействие с бюджетом будет относиться к числу обязательных сервисов, но сроки мы установим уже когда будут завершены доработки, и мы будем четко понимать готовность и наших систем, и систем Федерального казначейства. Сейчас о предварительных сроках говорить рано", - сказала глава департамента Банка России.

О СБП

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С помощью СБП граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.