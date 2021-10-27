Российский госоператор готов предоставить Аргентине услуги спутника связи "Экспресс-АМ8"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственный оператор "Космическая связь" готов предложить Аргентине услуги спутника связи "Экспресс-АМ8". Об этом сообщил в среду заместитель генерального директора предприятия Евгений Буйдинов.

"В рамках взаимного сотрудничества наших стран мы могли бы предложить "Экспресс-АМ8", который находится в 14-й точке западной долготы и обслуживает как европейскую континентальную часть, так и территорию Центральной и Южной Америки", - сказал он в ходе экспертной дискуссии клуба "Валдай" в партнерстве с Аргентинским советом по международным отношениям (CARI) на тему: "Будущее космоса в международной политике: вызовы и возможности для сотрудничества России и Аргентины".

Буйдинов отметил, что уникальность этого космического аппарата в том, что имеются две зоны обслуживания, и услуги могут предоставляться как в каждой из зон, так и совершать межконтинентальные передачи трафика из Европейской зоны в Южную Америку и наоборот.

Представитель компании напомнил, что "Экспресс-АМ8" использовался для организации трансляции Чемпионата мира по футболу, когда сигнал передавался и принимался в Перу, Чили и Колумбии. Кроме того, когда в Аргентине проходил саммит G20, через этот аппарат передавались новостные события на территорию РФ.

"Для обеспечения надежности и качества услуг на территории Латинской Америки у нас расположена в Бразилии станция мониторинга. Она функционирует уже практически пять лет и дает нам возможность контроля предоставления услуг и заданных параметров качества на этой территории", - добавил Буйдинов.

Спутник связи "Экспресс-АМ8" был выведен на целевую орбиту 15 сентября 2015 года. Космический аппарат "Экспресс-АМ8" массой 2,1 т создан по заказу государственного оператора "Космическая связь" на базе платформы среднего класса "Экспресс-1000НТВ" разработки компании "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева. В создании аппарата также участвовала французская компания Thales Alenia Space. Спутник обеспечивает высококачественные услуги фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, а также президентской и правительственной связи. Срок его активного существования - 15 лет.