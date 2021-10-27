Запуск грузового сообщения по мосту через Амур в Благовещенске запланировали на ноябрь

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запуск грузового сообщения по трансграничному мосту через реку Амур, который соединяет Благовещенск и город Хэйхэ (КНР), планируется в ноябре. Об этом сообщил заместитель директора департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Кирилл Затравин.

"В настоящий момент уже получена нота китайских коллег о том, что они готовы к открытию. Аналогичную ноту готовит Министерство транспорта и МИД и планируется, что открытие грузового сообщения будет произведено уже в ноябре месяце", - сказал он в ходе парламентских слушаний: "О построении опорной транспортной сети Российской Федерации, интегрированной в международную систему трансграничных перевозок" в Совфеде.

Ранее сообщалось, что запуск моста позволит сформировать в Приамурье логистический хаб, использование которого сократит транспортировку грузов в европейскую часть России на 1,5 тыс. км.

Строительство трансграничного автомобильного моста между РФ и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Движение по мосту планировалось запустить в ноябре 2020 года, однако из-за эпидемиологической обстановки сроки сдвинулись.

Прогнозируемый ежегодный поток пассажиров по мосту составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая протяженность перехода - 20 км. В нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Строительство моста обошлось примерно в 18,8 млрд рублей по концессионной модели, по которой три года шло строительство и 16 лет продлится эксплуатация перехода за счет взимания платы за проезд.