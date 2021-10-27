В МЭР РФ заявили о планах наращивания с Узбекистаном взаимных поставок по "Агроэкпрессу"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Запуск пилотного проекта "Агроэкспресс" по ускоренной доставке сельхозпродукции из Москвы в Ташкент и обратно позволит достичь показателей железнодорожных поставок сельскохозяйственной продукции между РФ и Узбекистаном в 1 млн тонн к 2030 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

"Проект ["Агроэкспресс"] поможет нарастить взаимные поставки, обеспечит скорость и качество продукции. <…> Наша общая задача - к 2030 году по железной дороге в наши страны должно поставлялся 1 млн тонн продукции. Это амбициозная задача, которую вполне можно достичь", - сказал Решетников.

Он также пояснил журналистам, что из РФ в Узбекистан "Агроэкспрессом" будут направляться в первую очередь мясо, продукция, связанная с переработкой зерна, включая подсолнечное масло. Россия, в свою очередь, будет получать фрукты, овощи, в том числе из "борщевого набора", орехи. Решетников подчеркнул, что проект должен позволить повысить качество узбекской продукции, поставляемой в РФ, и снизить цены на нее.

"А главное - гарантированный и ритмичный канал поставок - это, конечно, существенное увеличение товарооборота. Как часто будет [ходить "Агроэкспресс"], мы будем смотреть. Задача пока выйти на раз в месяц хотя бы, потом раз в две недели. Целевая задача - раз в неделю", - сообщил Решетников журналистам, отметив, что проект может донастраиваться в ряде деталей.

Кроме того, в ходе заседания межправительственной комиссии Решетников отметил, что на текущий момент уже более 2 тыс. российских компаний инвестировали более 10 млрд долларов в узбекскую экономику и намерены наращивать число совместных проектов в различных сферах.