Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за девять месяцев выросла в 3,7 раза

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2021 года увеличилась в 3,7 раза, до 286,27 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Лукойла" выросла в 8,3 раза, до 1,53 трлн рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,6 раза, до 435,44 млрд рублей, а доналоговая прибыль составила 304,91 млрд руб., что в 3,9 больше показателя за январь - сентябрь 2020 года.

О компании

"Лукойл" - вертикально-интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 года. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт. Акции компании котируются на Московской бирже, депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.