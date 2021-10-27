ЦБ прорабатывает проект маркетплейсов для мелких товаропроизводителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Банк России разрабатывает проект по созданию фрагментированных маркетплейсов - товарных систем для небольших товаропроизводителей. Об этом сообщила директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Лариса Селютина. По ее словам, подобные площадки для торговли могут создаваться отдельно в различных регионах.

"У нас сейчас прорабатывается проект - микс между маркетплейсом и биржей именно для товарного рынка. Здесь мы хотим начать не с крупных [площадок], а с фрагментации. Должно создаться большое количество, может быть в региональном даже разрезе, таких маркетплейсов или товарных систем, куда будут приходить товаропроизводители и предлагать свой товар. Здесь должен быть очень дешевый вход и доступность", - сказала она на круглом столе "Биржа будущего", организаторами которого выступают СПБ Биржа и группа компаний "Инфинитум".

Селютина не исключила укрупнения таких площадок в случае успеха проектов. "Если получится с этими маленькими платформами, постепенно, если товаропроизводители привыкнут продавать свой продукт на этих платформах, они будут укрупняться, объединяться, будут создаваться большие логистические центры", - пояснила она.

При этом параллельно необходимо прорабатывать логистику, хранение и доставку товаров по результатам сделок, совершенных на этих платформах, подчеркнула глава департамента. ЦБ намерен двигаться и в регуляторной области, а именно упростить доступ участников товарного рынка к таким мини-платформам.

По мнению главы департамента ЦБ, такой проект поможет сделать ценообразование на товарном рынке более прозрачным. "Биржевые механизмы идеальны, когда много покупателей и продавцов. Но когда у тебя два продавца и большое количество покупателей, уже сложно говорить о том, что идет независимое формирование цены. Поэтому надо искать какие-то другие механизмы и мы находимся в постоянном поиске, ведь речь идет о прозрачности ценообразования не только для крупных видов товаров, как нефтепродукты, зерно. И здесь, возможно, в будущем нам удастся найти механизм использования мелких товаропроизводителей", - также пояснила она.

Круглый стол "Биржа будущего" прошел в рамках Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".