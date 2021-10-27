В Ростуризме назвали запуск международного туризма ключевым для экономик стран АТР

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вопрос возобновления международного туризма является одним из ключевых для восстановления экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам 16-го Восточноазиатского саммита. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вопрос возобновления международного туризма является одним из ключевых для восстановления экономик стран АТР в условиях текущего кризиса, связанного с пандемией. У нас уже есть опыт успешного запуска безопасных поездок с рядом популярных у россиян стран. И сейчас наша общая задача - запустить безопасные международные поездки в регионе. Это, в первую очередь, поможет Дальневосточным регионам России восстановить доходы отрасли, и в целом - ускорить восстановление своих экономик", - сказала Догузова.

В ведомстве напомнили, что сегодня президент России Владимир Путин и лидеры 17 стран АТР приняли совместное заявление по обеспечению экономического роста через восстановление сферы туризма. Ростуризм инициировал разработку документа в феврале 2021 года в рамках консультаций по туризму стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ростуризм, МИД России и профильные ведомства Индии и Таиланда работали над документом в течение года. Итоговую версию поддержали все страны - члены Восточноазиатского саммита.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.