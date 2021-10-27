РСПП предложил применять новый НДПИ только к объемам производства на уровне 2021 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил применять предлагаемый новый расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для майнинга только к объемам производства на уровне 2021 года. Об этом говорится в письме за подписью президента РСПП Александра Шохина на имя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова (копия текста письма есть в распоряжении ТАСС).

Согласно проекту федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенному правительством в Госдуму в сентябре, с 2022 г. предлагается изменить формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края, привязав размер налоговых выплат к соответствующим мировым котировкам на металлы и сырье. Также предлагается изменить расчет НДПИ по некоторым видам удобрений.

Кроме того, с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь. Как ожидается, рост налоговой нагрузки на предприятия металлургии, удобрений и угольной промышленности в 2022-2024 годах принесет дополнительно в бюджет 546 млрд рублей.

При достижении фискальных целей нельзя игнорировать необходимость сохранения мер, стимулирующих инвестиции, отмечает в письме РСПП.

"В связи с этим считаем необходимым установить ограничение на применение нового порядка рентного налогообложения твердых полезных ископаемых только к объемам производства в пределах 2021 года (это хороший год для сравнения, поскольку при благоприятной макроэкономической конъюнктуре налогоплательщики максимизировали добычу и производство, использовали все внутренние резервы для наращивания объемов)", - говорится в документе.

При этом дополнительные к уровням 2021 года объемы добычи и производства РСПП предлагает облагать "по правилам, действовавшим в 2020 году".

"Предлагаемый подход, с одной стороны, обеспечит фискальные интересы государства (оценка дополнительных доходов производилась на основании данных об объемах добычи и производства 2021 г.), а, с другой стороны, заставит бизнес максимизировать инвестиции, ради налоговых послаблений в отношении дополнительных объемов", - аргументирует свою позицию РСПП.

С 1 января 2021 года в РФ был введен рентный коэффициент в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, в том числе для калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, железной руды, а также многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края.

Новый НДПИ на три года

"Повышение рентного налогообложения твердых полезных ископаемых рассматривается бизнесом как временная мера (до 2024 года), после чего необходимо вернуться к текущему уровню рентного изъятия, - предлагает в письме РСПП. - Такой подход позволит аккумулировать в бюджете необходимые источники доходов на бюджетный цикл, после чего вернуться к стимулированию развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в России".

Ранее сообщалось, что члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" попросили правительство РФ ограничить срок действия предлагаемых изменений в расчете НДПИ и акциза на жидкую сталь трехлетним периодом с 2022 по 2024 годы. Об этом говорится в письме за подписью президента ассоциации Алексея Мордашова на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина (копия текста письма есть в распоряжении ТАСС).