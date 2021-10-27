Финансирование проектов по модернизации объектов ЖКХ из средств ФНБ начнется в 2022 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ начнет финансирование проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году, сообщил в среду первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Олег Рурин на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса.

"Мы планируем практическую работу по финансированию запустить в следующем году. По нашей дорожной карте необходим выпуск фондом облигаций, которые будут выкуплены Минфином. Вся эта достаточно делительная бюрократическая процедура, к сожалению, не позволит нам в этом году открыть финансирование", - сказал Рурин.

Он добавил, что Фонд ЖКХ начал прием и отработку предварительных заявок на получение финансирования из средств ФНБ. Три заявки уже утверждены - это Нижегородская, Челябинская области и Чеченская республика, отметил Рурин.

Ранее в Фонде ЖКХ сообщали, что предприятие "Теплоснабжение" (Грозный) оценивает проект модернизации в 2,59 млрд рублей, из них 2,07 млрд рублей предполагается привлечь у Фонда ЖКХ. Ресурсоснабжающая организация "Теплоэнерго" Нижегородской области планирует реализовать проект в сфере теплоснабжения на 510 млн рублей, предполагаемый заем - 408 млн рублей. "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска" намерено направить на модернизацию 1,43 млрд рублей, из них планируемая сумма займа Фонда ЖКХ составляет 1,14 млрд рублей.

В России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. На модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры из средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе предполагается направить 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ. Финансирование проектов минимальной стоимостью 100 млн рублей планируется осуществлять в форме льготных целевых займов ресурсоснабжающим организациям. Доля заемного финансирования в каждом проекте может достигать 80%.