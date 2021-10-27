Путин заявил, что напряженная ситуация на энергорынках в Европе несет угрозы и для России

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Напряженная ситуация на европейских энергетических рынках несет определенные риски и для России с учетом тесных связей между государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"В условиях современной глобальной экономики, с учетом традиционно тесных связей России с европейскими странами напряженная ситуация на внешних рынках несет определенные риски и для нашей страны", - отметил он.

Путин сообщил, что уже поручил правительству до 1 ноября разработать специальный комплекс мер на этот счет, чтобы свести к минимуму негативные последствия для России от дефицита энергии в Европе и дестабилизации рынков удобрений, металлургической продукции и, "как следствие, продовольствия".

Президент РФ обратил внимание на то, что резкий рост цен на энергоносители приводит к проблемам и в смежных отраслях. "Затронуты европейские металлургические предприятия, уже сейчас вынуждены приостановить свою деятельность многие заводы по производству азотных удобрений, что в дальнейшем грозит серьезными трудностями для сельского хозяйства, агропромышленного комплекса в целом", - обрисовал он ситуацию в Европе.

Как подчеркнул российский президент, ситуация в Европе наглядно показывает, насколько важно устойчивое, надежное сотрудничество в энергетической сфере. При этом он напомнил, что "Газпром" полностью выполняет долгосрочные соглашения с европейскими странами".

Ситуация на глобальном рынке энергоносителей пока остается крайне нестабильной, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной", - констатировал глава государства.

Также Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных газохранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет. Он отдельно остановился на конъюнктуре европейского рынка природного газа. "Цены так называемых спотовых - краткосрочных - контрактов по-прежнему превышают $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. А уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет", - указал Путин.

Использовать конъюнктуру на энергорынках

Также Путин заявил, что хорошая конъюнктура на мировых энергорынках должна быть использована для развития не только отрасли, но и регионов добычи. "Хочу подчеркнуть очень важную вещь. Сейчас на глобальных рынках энергоресурсов сложилась, что называется, высокая конъюнктура. Нужно максимально задействовать этот ресурс не только для развития отрасли, но и регионов добычи, для создания здесь новых рабочих мест, высокотехнологичных предприятий", - сказал он.

Президент назвал необходимым наряду с инвестициями в освоение месторождений сконцентрироваться на строительстве центров глубокой переработки сырья непосредственно в Ямало-Ненецком автономном округе. "Важно вкладываться в инфраструктуру, в том числе транспортную, включая крупные, значимые проекты, [такие] как Северный широтный ход, железнодорождные подходы к порту Сабетта, дальнейшее обустройство Северного морского пути", - отметил глава государства.

Он обратился к добывающим компаниям и призвал их активнее включаться в работу, инвестировать в инфраструктуру в общих интересах развития Ямала. "Хотел бы еще раз повторить: все это создаст основу для уверенного, качественного, долгосрочного развития этого стратегически важного региона России", - заключил Путин.