Миллер: "Газпром" продолжит закачку газа в ПХГ Европы после заполнения хранилищ РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит заполнение ПХГ в России. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ходе совещания с президентом РФ по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

"Как только завершим закачку газа в ПХГ Российской Федерации, начнем закачку нашего газпромовского газа в ПХГ Европы. И, конечно же, без сомнения, это повысит надежность, стабильность поставок в осенне-зимний период в предстоящую зиму", - сказал он.

"Газпром" достигнет целевого показателя закачки газа в ПХГ в 72 млрд куб. м 1 ноября, полностью закончит 8 ноября, указал Миллер.

Он отметил, что у "Газпрома" есть ПХГ в Европе, в том числе в Австрии и Германии. "В настоящее время объем газа в этих подземных хранилищах незначителен, очень-очень маленький, чуть меньше 190 млн куб. м газа", - добавил он.

Ранее Миллер говорил, что "Газпром" планирует полностью закончить процедуру заполнения российских хранилищ газом 8 ноября.

О ситуации на газовом рынке

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1000 за тыс. куб. м и почти достигли $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.