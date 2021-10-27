Куриные яйца в России за неделю подорожали на 2,1%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рост цен на яйца кур в России с 19 по 25 октября 2021 года составил 2,1%, на мясо кур - 0,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 2,1%, в том числе в 57 субъектах РФ - на 0,1-3%, в 20 субъектах - на 3,1-11,1%. <…> Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,8%, в том числе в 43 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 26 субъектах - на 1,1-3,4%", - отметило ведомство.

По данным Росстата, с 19 по 25 октября выросли цены на гречневую крупу (на 0,9%), вареные колбасы и маргарин (на 0,7%), говядину, пшеничную муку, рис и вермишель (на 0,6%), мясные консервы для детского питания, сычужные сыры, макаронные изделия и печенье (на 0,5%), сливочное масло, стерилизованное молоко, жирный творог, ржаной хлеб, пшено и шоколадные конфеты (на 0,4%), баранину, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, хлеб из пшеничной муки I и II сортов, черный чай, обеды в столовой, кафе и закусочной (на 0,3%), пастеризованное молоко (на 0,2%), сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%).

Кроме того, сахар-песок в среднем по России подорожал на 0,6%, подсолнечное масло - на 0,3%, плодоовощная продукция - на 1,8%, в том числе на огурцы - на 11,4%, помидоры - на 7,2%, картофель - на 2,3%. В то же время яблоки подешевели на 1,1%, репчатый лук - на 0,7%, белокочанная капуста и морковь - на 0,1%. Цены на соль снизились на 0,2%.