"Завидово парк" с инвестициями в 32 млрд рублей стал резидентом туристской ОЭЗ под Тверью

ТАСС, 27 октября. Компания "Завидово парк", реализующая проект по созданию крупнейшего в Европе круглогодичного центра спортивных и водных развлечений и отелей с объемом инвестиций более 32 млрд рублей, стала резидентом единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Завидово". Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

"Компания "Завидово парк" включена в число резидентов единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово". Решение принято на заседании экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам Тверской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, реализация проекта "Завидово парк" началась в 2021 году, одним из ключевых объектов комплекса станет уникальный круглогодичный крытый семейный центр спортивных и водных развлечений - крупнейший среди подобных сооружений в Европе. Также будут построены отели более чем на 1 100 номеров, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк и другие объекты туриндустрии. За 10 лет реализации проекта объем налоговых поступлений в региональный и местный бюджеты превысит 2 млрд рублей. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта превысит 32 млрд рублей, будет создано свыше 900 новых рабочих мест - финансирование подтверждено со стороны ВЭБ.РФ.

"Завидово" - один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Как уточнили в правительстве региона, вхождение в число резидентов ОЭЗ дает инвестору право на получение федеральных льгот - освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет и земельного налога на 5 лет. Кроме того, правительством региона принято решение снизить для новых участников особой экономической зоны ставки налога на прибыль, зачисленного в региональный бюджет, до 12,5%.

ОЭЗ "Завидово" создана в 2015 году, в объекты туристской инфраструктуры ОЭЗ уже вложено более 16 млрд рублей частных инвестиций, создано более 340 рабочих мест, кроме того, на развитие зоны будет предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 3,8 млрд рублей. Благодаря федеральной поддержке построена обеспечивающая инфраструктура - водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов кластера "Волжское море", пешеходный мост через реку Дойбица в Конаковском районе. В дальнейшем порт кластера сможет одновременно принимать до семи круизных судов, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 000 человек.