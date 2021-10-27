Тверские власти вложат около 100 млн рублей в инфраструктуру индустриального парка

ТАС, 27 октября. Правительство Тверской области приняло решение о выделении около 100 млн рублей на создание инженерной инфраструктуры в индустриальном парке "Раслово", куда в перспективе планируется привлечь свыше 9 млрд рублей инвестиций. Об этом в среду сообщается на сайте правительства региона.

"Предусмотрено строительство распределительной подстанции, прокладка кабельных линий электропередачи, строительство сетей водоотведения, а также насосной станции. На эти цели направлено 97,3 млн рублей, сэкономленных в результате снижения кредитной нагрузки на областной бюджет", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, средства будут направлены до 2022 года. Создание инженерной инфраструктуры позволит разместить на территории индустриального парка пять потенциальных инвесторов, которые смогут создать свыше 1,1 тысячи рабочих мест и привлечь инвестиционные вложения в размере более 9,1 млрд рублей.

"Наша задача - обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории", - приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Индустриальный парк "Раслово" был создан в Тверской области в 2019 году. На данный момент в числе действующих резидентов территории - компании "Пластик-строймаркет" (Universum), "ХКМ Евразия" (HITACHI, Япония) и другие. Кроме того, в июне 2021 года в парке был открыт логистический комплекс для концерна "Автоваз" площадью 25 тыс. квадратных метров.