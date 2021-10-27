Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища в Европе

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

"Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и в Германии", - обратился глава государства к руководителю "Газпрома" Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду.

По мнению Путина, "это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства ("Газпрома"), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение. "Хорошо, ладно, так и сделайте, а потом доложите мне, как идет эта работа", - поручил президент главе "Газпрома".