Годовая инфляция в России с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился (+0,55% после 0,57% неделей ранее), преимущественно из-за снижения темпов роста цен на плодоовощную продукцию (+1,8% после 2,28% неделей ранее). В непродовольственном секторе темпы роста цен составили +0,17%", - сообщается в обзоре.

При этом темпы роста цен в непродовольственном секторе составили 0,17%, отмечает МЭР РФ. Министерство также фиксирует, что цены на туристические и регулируемые услуги на отчетной неделе практически не изменились, увеличившись на 0,01%.

По данным МЭР, сдерживающее влияние на ситуацию продолжает оказывать дефляция на строительные материалы (-0,46% на текущей неделе после -0,61% неделей ранее), а также замедление роста цен на бензин (+0,14% после +0,33% неделей ранее). Кроме того, снизились темпы роста цен на легковые автомобили (+0,19% после +0,3%), отмечается в обзоре.

Анализируя ситуацию на мировых рынках, МЭР обращает внимание на то, что цены на пшеницу в РФ не изменились при удорожании во Франции и США в среднем на 3%.

"Российские экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат повысились в среднем на 2,3% (с начала октября - понизились на 1,9%). Цена арматуры на Лондонской товарной бирже на неделе стабилизировалась, а стоимость экспорта из России выросла на 2,9% (с начала октября - повысилась на 7,3 и 4,8%)", - отмечается в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что МЭР повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 г. до 7,4% с 5,8%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 октября 2021 года составила 0,28%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,26%.