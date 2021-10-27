МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Четыре объекта культурного наследия Северной Осетии отреставрируют в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

"Наша общая задача сделать так, чтобы празднование 1100-летия крещения Алании стало одним из крупнейших и запоминающихся культурных событий следующего года. Уже проведена большая подготовительная работа. В этом и в прошлом году в республике отреставрировано 11 объектов культурного наследия, произведены четыре документальных фильма, посвященных памятной дате, разработаны паломнические маршруты общей протяженностью более 210 км. В следующем году планируется провести реставрацию еще четырех объектов культурного наследия", - сказал Чернышенко.

Празднование 1100-летия крещения Алании состоится в 2022 году. В основной план включено 25 мероприятий. На их проведение из федерального бюджета выделено около 200 млн руб. Вице-премьер отметил, что необходимо наращивать темпы работ и оперативно устранять отставания, чтобы быть максимально готовыми к кульминационной точке празднования - сентябрю следующего года.

В ходе заседания члены оргкомитета также обсудили строительство и реконструкцию инфраструктурных и спортивных объектов. В частности, до конца года планируется ввести в эксплуатацию дорогу "Чикола - Мацута - Комы - Арт", которая является частью работ по созданию туристического кластера "Горная Дигория". С учетом запуска в регионе новых туристических маршрутов необходимо создавать и комфортные объекты размещения. Этому призван помочь национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", отметил Чернышенко.

"Это крайне актуальный для субъекта вопрос, так как в регионе наблюдается нехватка качественного номерного фонда. По нашей информации, заинтересованность инвесторов есть, и прошу руководство республики совместно с Ростуризмом содействовать бизнесу в решении общей задачи. Льготные кредиты на сегодняшний день являются большим для них подспорьем", - добавил он.

Кроме того, на заседании был поднят вопрос завершения росписи кафедрального собора великомученика Георгия Победоносца во Владикавказе, отставания по которой произошли из-за отсутствия финансирования. Вице-премьер попросил главу республики лично контролировать работы и принять исчерпывающие меры по устранению отставания графика. Работы должны быть завершены не позднее сентября 2022 года.