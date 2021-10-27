Центробанк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 0,25% годовых

ОТТАВА, 27 октября. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) Канады принял решение оставить без изменения ключевую ставку на уровне 0,25% годовых. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении регулятора.

В марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса базовая ставка в стране трижды понижалась - с 1,75% до 0,25%.

"Сегодня Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 0,25%, что является эффективным нижним порогом", - отмечается в документе. В пояснительной записке говорится, что "восстановление мировой экономики после пандемии нового коронавируса продолжается, так как вакцины доказали свою высокую эффективность, хотя их распространение во всем мире все еще неравномерно". При этом регулятор указал, что темпы инфляции в мире выросли на фоне высоких цен на энергоносители и перебоев в поставках ряда товаров, но условия для поддержки финансовой активности все еще остаются благоприятными.

Говоря об экономике Канады, регулятор отметил, что она также продолжает активно восстанавливаться. ЦБ прогнозирует рост национальной экономики в 2021 году на 5%, в 2022 году - на 4,25%, в 2023 году - на 3,75%.

Ранее ЦБ заявил, что будет удерживать ключевую ставку на минимальном уровне до второй половины 2022 года. После этого национальная экономика, полагает регулятор, будет готова к повышению ставки.

Следующее плановое решение канадского ЦБ по ключевой ставке намечено на 8 декабря.