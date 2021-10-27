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Обновлено 

Google могут оштрафовать на сумму до 1/10 годового оборота компании

Роскомнадзор составил новый протокол в отношении компании за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенным материалам
© AP Photo/Alastair Grant

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор составил новый протокол в отношении Google за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенным материалам. Об этом в среду сообщается на сайте службы.

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"Роскомнадзор 27 октября составил административный протокол в отношении американской ИТ-компании Google LLC за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принадлежащий компании видеохостинг YouTube систематически не выполняет требования по удалению запрещенных материалов, на данный момент Youtube не удалил свыше 2,4 тыс. таких материалов. Штраф в отношении компании может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота, протокол будет передан в суд.

С начала 2021 года служба уже составила 16 протоколов отношении Google за неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявлял о намерении ведомства через суд взыскать с компании оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации.

По данным Лиги безопасного интернета, выручка Google в России в 2020 году составила порядка 220 млрд рублей.

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