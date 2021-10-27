Юрия Денисова переизбрали председателем правления Московской биржи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи переизбрал Юрия Денисова председателем правления биржи с 13 мая 2022 года до 2025 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Московской биржи.

"Следуя лучшим практикам корпоративного управления, наблюдательный совет заблаговременно инициировал процедуру переизбрания главы компании, определил срок его полномочий и утвердил условия трудового договора на новый срок", - говорится в сообщении.

По словам председателя наблюдательного совета Московской биржи Олега Вьюгина, результаты работы Юрия Денисова и его команды оцениваются положительно.

Отмечается, что текущий срок полномочий Юрия Денисова истекает 12 мая 2022 года. При этом он занимает пост председателя правления Московской биржи с 16 мая 2019 года.