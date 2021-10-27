Россельхознадзор заявил об интересе ЕК в урегулировании вопросов с поставками кормов в РФ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия заинтересована в урегулировании вопросов с поставками кормов и кормовых добавок в Россию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи ее руководителя Сергея Данкверта с заместителем генерального директора Европейской комиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) Клер Луиз Бури.

"Еврокомиссия заинтересована в урегулировании этого вопроса и обсудит с ветеринарными службами стран ЕС возможные пути решения", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россельхознадзор обеспокоен низкой эффективностью госконтроля в европейских странах за производителями кормовой продукции, которая приводит к системным нарушениям. "Различные несоответствия в европейских кормах для животных выявляются службой не первый год, однако в 2021 году ситуация приобрела критический характер. В Евросоюзе серьезно ухудшилась эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней (около 11 тыс. очагов) и гриппу птиц (более 2,5 тыс. очагов), которая должна была привести к усилению контроля за кормами (в их состав входят мясные ингредиенты), со стороны ветеринарных служб стран ЕС. Но этого не произошло", - подчеркнули в Россельхознадзоре.

В ведомстве напомнили, что в ходе инспекций Россельхознадзора было выявлено, что в ЕС не обеспечивается прослеживаемость используемого при производстве кормов животноводческого сырья, допускается несоответствие состава кормовой продукции, указанного на этикетке, не контролируется термическая обработка таких товаров, не проводятся необходимые лабораторные исследования. Государственные инспекторы не присутствуют при отгрузке кормовой продукции и не проверяют безопасность используемого сырья. "Все это может привести к заносу заболеваний животных в Россию вместе с кормами из ЕС", - отметили в Россельхознадзоре.

Таким образом, гарантии, как считают в ведомстве, данные компетентными ведомствами европейских стран при получении доступа к российскому рынку, не выполняются. Не менее важно, по мнению Россельхознадзора, является отсутствие контроля за используемым растительным сырьем, которое подтверждается не только в ходе инспекций, но и многочисленными выявлениями незарегистрированных ГМО-компонентов в европейских кормах.

Кроме того, Россельхознадзор беспокоит введение в заблуждение российских потребителей, которые покупая дорогостоящие европейские корма для животных, ожидают получить соответствующий уровень качества. Однако лабораторный мониторинг показывает, что зачастую в продукции премиум класса отсутствуют заявленные в составе мясные компоненты или, напротив, присутствует ДНК животных, сырье от которых не должно было использоваться, добавили в Россельхознадзоре.