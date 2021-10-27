Эксперт: Украина в ближайшее время не сможет создать Восточно-Европейский газовый хаб

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украина без диверсификации источников поступления газа на рынок не сможет в ближайшее время создать Восточно-Европейский газовый хаб. Такое мнение в среду на VII Украинском газовом форуме высказал руководитель направления диспетчеризации компании "ЙЕ Энергия", входящей в Ассоциацию поставщиков энергоресурсов, Владимир Гноевой.

"Украина фактически имеет только один источник поступления - из Российской Федерации. Ресурсы собственной добычи также по разным причинам выведены из свободного рыночного обращения и используются для населения и ТКЭ (сегмент теплокоммунэнерго - прим. ТАСС). А мощности интерконнекторов с Польшей, Словакией и Венгрией зависят от транзита российского газа. К тому же работы над увеличением гарантированных мощностей никто не ведет и вести не планирует", - цитирует эксперта агентство Украинские новости.

Гноевой считает, что создание газового хаба тормозит ненадлежащая работа компании "Оператор газотранспортной системы Украины" и Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. "До тех пор, пока украинский оператор ГТС при содействии регулятора будет паразитировать на "балансировке", не выполняя причитающиеся именно ему функции, все разговоры о создании на Украине Восточно-Европейского газового хаба останутся лишь фантазиями", - констатировал эксперт.

Правительство Украины еще в 2017 году приняло решение создать международный газовый хаб. Для этого было запланировано увеличение собственной добычи газа до 35 млрд куб. м до 2035 года и сокращение потребления до 30 млрд куб. м. Планировалось, что он будет создан путем открытия украинского газового рынка и его интеграции в европейский.

Максимальный объем добычи газа на Украине зафиксировали в 1991 году, тогда он достигал 24,4 млрд куб. м. Уже в следующем году добыча упала до 20,9 млрд куб. м, а в 1993 году - до 19,2 млрд куб. м. Следующие девять лет объем добычи газа колебался от 18,3 млрд куб. м до 18,8 млрд куб. м. За последние восемь лет наибольшее количество газа добыто на Украине в 2018 году - 21 млрд куб. м. В 2020 году этот показатель составил 20,2 млрд куб. м.