Треть сельхозпредприятий Ставрополья внедрили передовые технологии в производство молока

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Треть сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края перешли на передовые технологии в производстве молока, общая рентабельность этих хозяйств превышает 30%. Об этом сообщил в среду и. о. первого зампреда правительства Ставрополья Владимир Ситников.

"Развитию молочного животноводства на Ставрополье способствуют передовые технологии. <…> Ответственный подход к работе демонстрируют 11 из 35 сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на производстве молока. Показатели производства в этих предприятиях превышают 8 тыс. кг на корову, а общая рентабельность составляет свыше 30%. Противоположную картину демонстрируют остальные сельскохозяйственные предприятия, где работа по раскрытию генетического потенциала ведется на низком уровне", - написал он на своей странице в Instagram.

Ситников отметил, что показатели производства в отстающих предприятиях варьируются от 1,5 до 5 тыс. кг молока, динамика производства ежегодно снижается до 5%, рентабельность уходит в минус.

"Чтобы исправить эту ситуацию, не нужны огромные финансовые вливания: на рынке достаточно компаний, оказывающих доступные услуги по сопровождению в части генетики и аудита. Иногда достаточно просто посмотреть на опыт более успешных коллег. Наша задача - помочь сельхозпредприятиям понять, на какие проблемные точки нужно обратить внимание, чтобы улучшить свои показатели", - отметил Ситников.

По данным краевого Минсельхоза, с начала 2021 года в крае произведено 375 тыс. литров молока. Порядка 27% в общем производстве занимает доля сельскохозяйственных предприятий, 60% - личные подсобные хозяйства и 10% - крестьянские (фермерские) хозяйства. Общая сумма поддержки отрасли животноводства на Ставрополье в 2021 году составит порядка 700 млн рублей.