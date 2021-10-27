АТОР сообщила об аннулировании около 20% туров по регионам России на ноябрьские праздники

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 20% туров по регионам России на период ноябрьских праздников аннулированы, в ближайшие два дня этот процент может возрасти. Об этом в среду заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Сейчас после и севастопольского объявления [о необходимости предоставить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий, что человек не заражен коронавирусом при въезде в город с 30 октября до 7 ноября], и после ужесточения правил в некоторых регионах, в частности в Калининграде, конечно, аннуляция [туров] уже отнюдь не единичная. Туроператоры говорят примерно о 20% аннуляций от туров, приобретенных в некоторые регионы [РФ] на ноябрьские праздники. И я предполагаю, что за оставшиеся два дня этот процент несколько возрастет", - сказала она.

20 октября президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.