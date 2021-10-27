Половину бюджета Заполярья 2022 года направят на социальную сферу

МУРМАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Здравоохранение, соцподдержка, комфортное жилье, городская среда, образование и наука станут приоритетными сферами расходования средств бюджета Мурманской области в 2022 году. На эти цели направят половину из 123,9 млрд рублей запланированных расходов, что на 19 млрд больше, чем в текущем году, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем официальном Telegram-канале.

"Благодаря росту экономики у нас появилась возможность инвестировать в развитие Мурманской области. 50% средств бюджета в следующем году направим на здравоохранение, соцподдержку, комфортное жилье и городскую среду. Каждый пятый рубль направим на образование и науку", - написал Чибис.

Губернатор добавил, что сумма расходов бюджета на 2022 год составит 123,9 млрд рублей, что на 19 млрд рублей больше, чем в текущем году. "Наш главный ориентир - потребности и запросы людей. Поэтому при формировании бюджета на следующий год опирались на мнения северян. Новый бюджет основывается на стратегии "На Севере - жить!", которую правительство актуализировало с учетом предложений почти 23 тыс. человек", - напомнил он.

Программа "На Севере - жить!" - проект, в рамках которого жители могут сами выбирать приоритетные сферы развития Мурманской области, направляя властям свои предложения, из которых составляется план. Программа рассчитана до 2030 года и направлена на повышение качества жизни в Заполярье.