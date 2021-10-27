"Газпром" и Молдавия провели переговоры по условиям нового контракта

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в среду провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.

"Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза", - сказано в сообщении.

Подробности об итогах проведенных переговоров в сообщении "Газпрома" не приводятся.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдавию 3,05 млрд куб. м газа - на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м), отмечает холдинг.

О ситуации с поставками газа в Молдавию

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Переговоры республики о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Его республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.