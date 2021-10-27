Кабмин намерен запретить продажу коньяка на специализированных ярмарках

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает запретить продажу и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках. Такое положение содержится в проекте поправок в законодательство, который будет обсужден на заседании кабинета министров в четверг.

Как сообщила пресс-служба правительства, проектом поправок в законопроект вносятся несколько изменений. Так, "устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок коньяка, бренди и виноградной водки". Также "устанавливается требование по подтверждению места произрастания винограда, из которого произведена винодельческая продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок, в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".

Законом "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" коньяк, бренди и виноградная водка отнесены к винодельческой продукции. Предлагаемые кабинетом министров поправки относятся к проекту закона "О внесении изменений в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и к одной из статей закона "О рекламе" в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза.