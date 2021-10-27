Делегация РФ расценила как конструктивную дискуссию в ВТО по торговой политике страны

ЖЕНЕВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Рассмотрение во Всемирной торговой организации (ВТО) обзора российской торговой политики носит конструктивный характер. Об этом заявила в среду ТАСС, подводя итоги первого дня дискуссии, глава делегации России, директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

"Выступили около 50 делегаций. Разговор был конструктивным. Дискуссия была взвешенной", - отметила она.

В среду в ВТО стартовала дискуссия в рамках второго периодического обзора торговой политики и практики России. Обсуждение докладов, представленных РФ и секретариатом ВТО, продлится по пятницу включительно.

Как отметила Майорова, позитивные оценки российской торговой политики прозвучали и в докладе секретариата ВТО, и "в подавляющем большинстве выступлений". Россию "хвалили за макроэкономическую стабильность, денежно-кредитную и валютную политику, которые позволили успешнее, чем многие другие страны, преодолеть последствия пандемии, помочь экономике восстановиться". При этом "очень многие делегации отмечали активную и конструктивную роль России в ВТО по всем переговорным направлениям". "Это приятно слышать, потому что мы занимаемся этим с момента присоединения к организации и сейчас набрали очень хороший темп, что и было отмечено", - констатировала глава делегации.

"Все выступали достаточно взвешенно, отмечая при этом, естественно, то, что они считают недостатками в нашей торговой и экономической политике", - продолжила собеседница агентства. При этом "сильным диссонансом прозвучало выступление США, которые вообще ничего хорошего не видят". Причем американская делегация "приводила примеры, которые абсолютно зеркально можно адресовать США". Это, в частности, протекционизм, движение в сторону нерыночной экономики, чрезмерное участие государства в экономике и нарушение из-за этого конкуренции.

Что касается критических замечаний в адрес российской торговой политики, то Майорова выделила два основных момента, которые прозвучали в ряде выступлений на заседании. Это политика импортозамещения, включая такой элемент, как локализация производства в России, а также использование механизма закупок. Второй блок замечаний был связан с участием государства в экономике. "Хотя многие делегации отмечали, что цифры у нас улучшаются по сравнению с 2016 годом, когда в ВТО проводился предыдущий обзор торговой политики России, тем не менее высказывалось мнение, что участие государства в экономике чрезмерное, особенно в таких секторах, как энергетика, транспорт и финансовые услуги", - пояснила глава департамента Минэкономразвития.

Более 1 тыс. вопросов к России

Итоги рассмотрения российского обзора будут подведены в пятницу. Затем россиянам предстоит выполнить "довольно большую домашнюю работу". Партнеры по ВТО уже направили России более 1 тыс. вопросов, касающихся различных аспектов торговой политики. "Скорее всего, мы получим еще порцию вопросов, и нам нужно будет в установленный срок дать на них ответ", - сказала глава делегации РФ, пояснив, что речь идет о трудоемкой работе, требующей координации различных министерств и ведомств.

В российском докладе, который был в среду опубликован на сайте ВТО, в частности, говорится о приверженности страны "открытой, недискриминационной и транспарентной многосторонней торговой системе с ВТО в ее сердцевине". В свою очередь в докладе, подготовленном секретариатом ВТО, говорится, что "результатом осторожного менеджмента [в политике России] стала макроэкономическая стабильность", о чем свидетельствуют фискальный профицит, низкие темпы инфляции и "обильные международные резервы". России удалось "смягчить воздействие снижающихся и волатильных цен на нефть и других внешних факторов, в частности путем плавающего режима обменного курса и новых фискальных правил".

Дискуссия в ВТО

Россия получила на настоящий момент 1 017 вопросов от 35 стран и уже дала ответы на 876 из них, сообщил журналистам на основе конфиденциальности торговый представитель в Женеве. По его словам, делегация США заявила на заседании, что "экономика России отходит от ключевых догматов ВТО - недискриминации, предсказуемости и транспарентности", а ее промышленной политикой "движет принцип импортозамещения и принудительной локализации". В свою очередь, представитель Евросоюза, являющегося основным торговым партнером и источником прямых иностранных инвестиций в России, подчеркнул, что в последние несколько лет Россия "стремилась играть конструктивную роль в различных сферах ВТО", и, в частности, проявила открытость в отношении реформы организации. Вместе с тем, в ЕС ожидают от Москвы дополнительных усилий, поскольку считают, что Россия "расширила, а не сократила охват политики импортозамещения".

Канада считает, что "государство продолжает быть сильно вовлечено в российскую экономику и имеет доминирующую позицию в ключевых секторах". Япония выразила обеспокоенность "радикальной локализацией производства в промышленном секторе. Представитель Украины утверждал на заседании, что "ограничительные меры России неблагоприятно сказываются на товарах и услугах других членов ВТО и создают новые торговые барьеры". В свою очередь, китайская делегация в позитивном ключе отметила "сильную поддержку Россией многосторонней торговой системы и ее ясное неприятие протекционизма". Представитель Индии высоко оценил "позитивные изменения в российской экономике, торговле и политике инвестиций", с удовлетворением подчеркнув важное значение макроэкономической политики стабилизации, которая позволила стране справиться с "негативным шоком" от пандемии коронавируса. Индийский дипломат поблагодарил Россию за поставки медицинских материалов в его страну во время пандемии, напомнив о партнерстве двух стран в производстве российской вакцины.