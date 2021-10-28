Новый порядок регистрации радиоэлектронных средств начнет действовать с 1 марта 2022 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) при продлении разрешения на использование частот будет продлеваться автоматически с 1 марта 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Новый порядок регистрации входит в план мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, который утвержден вице-премьером.

"В июле президиум правкомиссии по цифровому развитию утвердил меры стимулирования инвестиционной активности операторов. К началу 2023 года Минцифры совместно с другими ведомствами должны реализовать 11 мероприятий, которые обеспечат рынку выгодные условия участия в развитии информационной инфраструктуры. Сейчас правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм взаимодействия минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов", - отметил Чернышенко.

Условия регистрации определены в постановлении № 1800 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств", принятом правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.

"Сейчас операторы мобильной связи и другие гражданские правообладатели, использующие радиочастотный спектр, продлевают разрешения Роскомнадзора на использование частот, а затем снова обращаются в Роскомнадзор за получением свидетельства о регистрации РЭС. После истечения срока действия разрешения необходимо проходить эти две процедуры заново. Теперь же пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок", - уточнил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.

В аппарате вице-премьера добавили, что правила избавят пользователей от прохождения дополнительной административной процедуры. "В первую очередь это ощутят операторы крупных сетей, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получать десятки свидетельств о регистрации РЭС", - отметили в аппарате.