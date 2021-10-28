"Интер РАО" в ноябре-декабре может начать поставки электроэнергии в Казахстан

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Интер РАО" в настоящее время рассматривает возможность начала коммерческих поставок электроэнергии в Казахстан на фоне прогнозируемого энергодефицита в стране. Об этом журналистам рассказала врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина.

"Интер РАО" обсуждает возможность коммерческой поставки российской электроэнергии в Казахстан в ноябре. Мы в ноябре-декабре начнем активно ее предлагать на рынке Казахстана", - отметила она.

По ее словам, дефицит электроэнергии в Казахстане может наступить по причине недофинансирования традиционной генерации, а также в связи с пониженным тарифом для определенных категорий потребителей. В результате, в стране значительно выросло число майнеров криптовалюты, тогда как энергосистема страны оказалась не готова к резкому скачку спроса на электроэнергию. При этом, по неофициальным прогнозам, объем дефицита в ближайшую зиму может составить 600 МВт и в перспективе вырасти до 1 ГВт.

Панина отметила, что "в идеальном сценарии" "Интер РАО" могла бы поставить порядка 600 МВт электроэнергии.

"Схема поставок в настоящее время прорабатывается", - добавила она.

О компании

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.