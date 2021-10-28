Бизнес Москвы просит ввести меры господдержки на фоне начала нерабочих дней

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Столичные предприниматели предлагают предусмотреть новый набор мер господдержки на фоне начала нерабочих дней. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Татьяна Минеева.

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. На это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

"Многие предприниматели Москвы сегодня подходят ко второму за последние 1,5 года периоду, когда они вынуждены приостановить свою деятельность. Идут на это не по своей воле, но ради сохранения здоровья и жизни граждан", - сказала она.

По ее словам, ряд отраслей из-за нерабочей недели ждут убытки "в сотни тысяч, а то и миллионы рублей". "Наиболее серьезно могут пострадать бьюти-индустрия, сфера общепита, фитнес-отрасль, концертная деятельность. В связи с этим мы ждем от правительства Москвы адекватных ситуации мер поддержки бизнеса. Свои предложения бизнес-сообщество столицы уже сформировало в манифесте, который планируется передать городским властям", - добавила Минеева.

Она перечислила основные риски, которые прогнозирует бизнес из-за нерабочих дней. "Это невозможность платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда, платить налог на имущество или платежи по договору аренды, оплачивать коммунальные расходы. Также они опасаются не выполнить обязательств перед банками и лизинговыми компаниями", - сказала Минеева.

О манифесте

В манифесте поддержки московского бизнеса предложено оказывать помощь бизнесу не только в течение всего периода ограничительных мер, но и пролонгировать ее еще как минимум на 50% от срока нерабочих дней.

Как уточнила Минеева, предложенные в документе меры поддержки включают обнуление налогов на имущество и землю, а также компенсацию 100% коммунальных платежей. Также востребовано освобождение от уплаты 100% платежей по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг), на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение и аренду объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на реализацию проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории Москвы за счет средств инвестора, добавила столичный бизнес-омбудсмен.