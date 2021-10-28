Опрос: большинство россиян не готовы искать автомобиль дольше трех месяцев

В исследовании приняли участие 1 700 респондентов в возрасте 18+, география исследования - города России с населением 500 тыс. +, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - октябрь 2021 года.

"Большинство (55%) не планируют искать машину более трех месяцев и согласны для этого (52%) расширить границы поиска за пределы своего города. При этом длительность самой сделки покупки авто оказалась для респондентов не принципиальной", - следует из итогов опроса.

При этом 43% россиян готовы потратить на поиск автомобиля от одного до трех месяцев, а 12% - и вовсе менее месяца. Каждый пятый россиянин (21%) будет искать автомобиль столько, сколько необходимо. Еще 17% согласны выделить на этот процесс от четырех до шести месяцев и 7% - от полугода до года. "Мы по-прежнему наблюдаем на рынке дефицит автомобилей, который скорее всего не исчезнет вплоть до конца 2022 года, поэтому процесс покупки автомобиля мечты может затянуться. Но в связи с продолжающимся ростом цен даже период в три месяца может существенно сократить выбор доступных по цене автомобилей, - отметил Денис Мавланов, эксперт цифровой платформы "Банкавто".

Эксперты "Банкавто" также выяснили, что готовы вести поиски более 3 месяцев в большей степени опрошенные старше 55 лет (59%). А женщины чаще, чем мужчины, планируют искать машину своей мечты столько, сколько потребуется (24% против 18%). Самыми нетерпеливыми среди россиян в вопросе покупки авто оказались жители Перми, где практически каждый пятый (17%) не готов тратить на поиски более месяца, а жители Омска, напротив, готовы искать автомобиль дольше остальных - так ответили 39% опрошенных.

Практически половина россиян (48%) ищет автомобиль в пределах собственного города, остальные готовы расширять границы поиска. Так, каждый пятый респондент (21%) планирует искать желаемый автомобиль в границах области/ края проживания и столько же - в соседних регионах. Каждый десятый готов вести поиски по всей России: 7% согласны ехать за автомобилем в любой город, а 3% - рассмотреть варианты по всей России при возможности доставки авто.