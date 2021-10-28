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Пандемия COVID-19

Минпромторг не ожидает влияния нерабочих дней на годовой объем производства автомобилей

Кроме того, в ведомстве отметили, что предприятия автопрома сообщают о росте уровня вакцинации сотрудников, а также о строгом соблюдении санитарных мер

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает, что введение нерабочих дней в РФ окажет негативное влияние на годовые объемы производства автомобилей, сообщили ТАСС в министерстве.

"Министерство промышленности и торговли не ожидает, что введение нерабочих дней повлияет на годовые объемы производства автомобилей. Для системообразующих предприятий возможность продолжить работу в период с 30 октября по 7 ноября остается", - сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что предприятия автопрома сообщают о росте уровня вакцинации сотрудников, а также о строгом соблюдении санитарных мер.

В пресс-службе российского автопроизводителя "Автоваз" ранее сообщили ТАСС, что его производство, поставщики и дилеры продолжат работу в период с 25 октября по 7 ноября. Калининградский "Автотор" также продолжит работу в указанный период. При этом завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановит выпуск автомобилей с 30 октября по 7 ноября в связи с объявленным режимом нерабочих дней.

Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 г. в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии коронавируса.

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