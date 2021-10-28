"Известия": в России упростят выход на биржу для непубличных компаний

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ работает над упрощением выхода на биржу для непубличных компаний в России. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным издания, Минэкономразвития разрабатывает законопроект о новом для России механизме привлечения инвестиций - SPAC. "Такой механизм позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV)", - отметили в министерстве. Также использование SPAC-компаний позволит отечественным непубличным фирмам "легче находить источники финансирования под свое развитие - нововведение избавит их от лишних трат времени и денег на листинг", считают в Минэкономразвития.

Заместитель директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Алексей Минаев уточнил изданию, что ведомство уже направило свои предложения в министерство финансов, которые оно сформировало на основе американского опыта. В Минфине "Известиям" подтвердили, что идет обсуждение вопроса регулирования SPAC-компаний.

Согласно дорожной карте, имеющейся в распоряжении "Известий", целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению регулятора, в качестве которого обычно выступает успешный инвестор с деловой репутацией. В частности, регулирование будет предполагать, что такие компании обязаны хранить привлеченные средства на эскроу-счетах, а также определять максимальную стоимость одной акции SPV и срок существования таких технических фирм.

Ранее сообщалось, что правительство и Банк России утвердили план мероприятий по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов. В ЦБ отметили, что дорожная карта направлена на решение двух ключевых задач: создание и расширение линейки финансовых инструментов для инвестиционных проектов и на изменение механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов. В частности, предполагалось введение многоголосых привилегированных акций, увеличение доли привилегированных акций в уставном капитале акционерных обществ, развитие акционерных соглашений и механизма SPAC по российскому праву, развитие финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через цифровой факторинг.