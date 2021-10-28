Власти Чукотки заявили, что новая фабрика по обогащению угля будет полностью экологичной

ТАСС, 28 октября. Строящаяся на Чукотке фабрика по обогащению коксующегося угля на месторождении Фандюшкинское поле будет полностью безопасной для окружающей среды, сообщает в четверг пресс-служба правительства округа.

"Установка такого типа будет третьей в России. Экологичная и без жидких отходов. Значит, весь производственный цикл внутри, а в природу ничего лишнего не попадет. Также компания устанавливает очистные сооружения в районе порта, что исключит попадание стоков в морскую акваторию и снизит нагрузку на окружающую среду", - приводятся в сообщении слова главы региона Романа Копина.

В настоящий момент строительство новой угольной фабрики заканчивается: на площадке уже установлены все системы. Сейчас идет настройка программного обеспечения и отделка здания, после чего фабрика официально будет открыта.

Современную фабрику по обогащению угля на Чукотке строит ООО "Берингпромуголь", которое является якорным резидентом ТОР "Чукотка".