Эксперты заявили о снижении в России доли граждан, готовых в октябре оформить кредит

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Только 35% россиян изъявили желание оформить кредит в октябре, в сентябре этот показатель составлял 50%, выяснили эксперты финансового маркетплейса "Юником24" по итогам проведенного опроса. В нем приняли участие около 900 жителей России в возрасте от 25 до 50 лет из 45 регионов.

"После того, как правительство объявило введение ограничений с 28 октября по 7 ноября, кредитное поведение россиян претерпело изменения. Если в сентябре оформить кредит или заем готовы были 50% россиян, то на текущий момент - не более 35%. Интересно отметить, что наибольшее снижение произошло в сегменте залогового кредитования (ипотека, автокредитования), где средняя сумма платежа выше", - указывают эксперты "Юником24".

По данным опроса, 65% россиян считают оптимальным ежемесячный платеж на сумму до 15 тыс. рублей, 20% - до 30 тыс. рублей, 10% - до 40 тыс. рублей и 5% допустили реальным платить по кредиту более 40 тыс. рублей. При этом основное опасение россиян и последующее за ним более взвешенное отношение к кредитным обязательствам - это возможное снижение дохода. Каждый второй респондент признался, что в период пандемии доходы снизились и лишь 10% сказали, что они показали рост.

По данным "Юником24", на сегодня снижение дохода ожидают лишь 15% опрошенных, 40% допустили эту возможность только в том случае, если действие локдауна будет продлено до Нового года.

Мнение экспертов

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, в кризисные периоды риск выхода заемщиков в дефолт возрастает в несколько раз, поэтому отказ от кредитных средств на период пика кризиса верное и взвешенное решение.

"Надо понимать, что более 70% всех тех, кто вышел в дефолт, ссылается на финансовые трудности. Более того, они не имеют сбережений, что еще более усугубляет их положение. Как показывает практика, практически каждый второй мог отказаться от оформления кредита или отложить его на время, не допустив выхода в дефолт", - отметил управляющий директор ПКБ Павел Михмель.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что снижение количества желающих взять кредит показывает рост уровня "финансовой осознанности" людей, их более осторожный подход к использованию кредитных продуктов. "Но доля тех, кто планирует брать кредит, в текущих условиях все равно опасно высокая и говорит о маленьком количестве людей, имеющих "подушку безопасности" и свободные средства", - констатировал эксперт.